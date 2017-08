Bandidos levam mais de 100 quilos de carne, espetos, utensílios de cozinha e bebidas do interior de clube em comunidade no interior de Irani. O fato foi registrado na última semana à Polícia. O crime foi no Clube da Comunidade de Pio X.

Em entrevista a Rádio Voz do Contestado FM, de Irani, o presidente da comunidade Jair de Oliveira Spagnolo, disse que os prejuízos não foram calculados. Mas foram levados 120 quilos de carne, 20 espetos, 57 pratos, panelas, bacias, quatro caixas de cerveja e refrigerantes.

Ainda não há pistas de quem possa ter cometido esse furto.

(Fonte: Rádio Voz do Contestado)