A Câmara de Vereadores de Irani rejeitou as contas do Executivo Municipal relativas ao exercício de 2015, na Sessão Ordinária da última semana. Na época o prefeito do município era Mauri de Lima.

Os vereadores votaram o Parecer do Tribunal de Contas do Estado que recomendava a rejeição das contas do então prefeito. Foram cinco votos a favor da rejeição, contra quatro, que optavam pela aprovação das contas. “A maioria dos vereadores seguiu a recomendação do Tribunal de contas. O principal problema apontado, foi o déficit orçamentário, a falta de controle nos gastos”, explica o presidente da Câmara, Vanderlei Canci.

Agora o parecer do Legislativo é enviado ao Tribunal de Contas. “É importante que a gente diga que a Câmara não condena ninguém. Apenas fizemos a nossa parte e agora cabe ao Tribunal e ao Ministério Público julgar se as irregularidades apontadas causaram prejuízos aos cofres públicos ou não. Se for apurado que sim, o trâmite segue e a Justiça vai buscar as causas, e se entender que não há crime, o processo é arquivado”, detalha o vereador.