Onix com placas de Santa Rosa, Rio Grande do Sul, era conduzido por uma jovem de Chapecó / Fotos: Cristiano Mortari

Um Onix, com placas de Santa Rosa, Rio Grande do Sul, capotou no Contorno Norte de Concórdia no início da tarde desta segunda-feira, 21 de agosto. O acidente ocorreu próximo ao trevo de acesso à FACC.

O veículo era conduzido por uma mulher de 27 anos, que reside em Chapecó. Ela trafegava no sentido bairro dos Estados a São Cristóvão. A jovem teve ferimentos leves e foi atendida pelos Bombeiros Voluntários de Concórdia. Ela foi levada ao Hospital São Francisco para avaliação médica.

A Polícia Rodoviária Estadual foi acionada para apurar as causas do acidente.