Em todo o estado, 30 cidades registraram temperaturas abaixo de zero.

Os termômetros em Concórdia registraram a temperatura mínima de 4Cº no começo desta segunda-feira, dia 21. O registro foi feito pela estação climatólógica da Embrapa suínos e Aves, em Concórdia. Na área central, a temperatura estava um pouco mais amena, 6Cº.

-4,1ºC - Urupema

-3,8º - Bom Jardim da Serra

-3,1ºC - São Joaquim

-3ºC - Ponte Alta do Norte

-2,7ºC - Urubici

-2,3°C - Curitibanos

-2,3ºC - Santa Cecília

-1,9ºC - Água Doce

-1,9ºC - Monte Carlo

-1,8ºC - Lages

-1,6°C - Frei Rogério

-1,5ºC - Fraiburgo

-1,5°C - São Cristóvão do Sul

-1,3ºC - Rio Rufino

-1ºC - Rio das Antas

-1ºC - Lebon Régis

-1ºC - Monte Castelo

-0,9ºC - Otacílio Costa

-0,9C - Abdon Batista

-0,9ºC - Campo Belo do Sul

-0,9ºC - Bom Retiro

-0,8º - Caçador

-0,7ºC - Tangará

-0,7ºC - Painel

-0,6ºC - Campos Novos

-0,6ºC - Brunópolis

-0,6ºC - Palmeira

-0,2°C - Arroio Trinta

-0,2°C - Matos Costa

-0,2°C - Videira

-0,1°C - Porto União