A queda de um eucalipto sobre a rede de alta tensão, na linha de energia elétrica que interliga Xanxerê, Seara e Concórdia, foi o motivo do apagão registrado entre a noite do último sábado, dia 19, e madrugada dp domingo, dia 20. A informação foi confirmada pelo gerente interino da Regional da Celesc de Concórdia, Carlos Gross. O problema foi verificado na altura da comunidade de Linha das Palmeiras, em Xavantina.



O blackout iniciou por volta das 23h do sábado e afetou mais de 55 mil unidades consumidoras em 14 cidades atendidas pela regional. A árvore caiu sobre a rede de alta tensão em função do temporal, registrado em toda a região.



Conforme a Celesc, o abastecimento de energia elétrica foi restabelecido por volta das 4h em Concórdia e Arabutã; em Seara às 4h40 e em Ipumirim, às 6h do domingo.



De acordo com Gross, equipes ainda estão percorrendo a linha de alta tensão entre Ipumirim e Faxinal dos Guedes para averiguar as condições da linha. Nenhuma unidade consumidora permanece desabastecida em função dos problemas ocorridos no fim de semana.