A indústria, o comércio, prestadores de serviços e criadores de animais tiveram um espaço para mostrar e comercializar seus produtos e atividades no final de semana, durante a segunda edição da Expo Peritiba. Com mais de 130 stands vendidos, a movimentação de público e econômica foi grande no município.

O evento aconteceu entre sexta-feira e domingo e também contou com shows e atrações para todas as idades. A prefeita de Peritiba, Neusa Maraschini diz que a Expo ganhou nova proporção e está consolidada. “A primeira foi uma experiência e mostrou que era possível seguir com o evento. Esta segunda edição foi maior, teve mais participação, mais negócios e isso consolida a Feira e nos dá segurança para seguir com o projeto”, destaca ela. “Agora o desafio é preparar a próxima Expo, que será realizada em 2019”, adiantou Neusa.

Além da exposição a Expo contou com shows de Lourenço e Lorival, Felipe e Falcão, Alisson e Douglas, Flor da Serra, Orquestra de Teutônia e Dança Gaúcha.

Os números:

A comissão organizadora ainda está fazendo o levantamento do volume de negócios proporcionado pela Expo. “Estamos recebendo a avaliação dos participantes e os números de vendas. Até o final de semana teremos o balanço, que com certeza foi positivo”, ressalta a prefeita.