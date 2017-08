Com time reserva, tricolor segue sem vencer no returno.

Grêmio fica no empate sem gols com o Atlético-PR

Diferente das últimas partidas realizadas nas tardes de domingo, desta vez o Grêmio entrou em campo pela manhã, no jogo das 11h. Com time alternativo, visto que tem na quarta-feira a decisão da semifinal da Copa do Brasil, o Tricolor empatou com o Atlético Paranaense em zero a zero, na 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.



A primeira etapa foi equilibrada e muito disputada pelas duas equipes. O Grêmio começou bem, trabalhando bastante a bola e, até os 20 minutos, jogou praticamente no campo de ataque. Depois disso, passou a enfrentar dificuldades em passar pela marcação atleticana e não teve o mesmo desempenho. Os paranaenses adiantaram seus marcadores e conseguiram criar, levando perigo a meta gremista.



O segundo tempo foi de melhor desempenho tricolor, mas mesmo assim permaneceu sem gols. O técnico Renato fez suas alterações e tirou Leonardo Gomes, Marcelo Oliveira e Lincoln, para colocar de Beto da Silva, Conrado e Patrick. Ao final, os paranaenses ainda chegaram com perigo, mas não alcançaram a vitória.

Com o empate, o Grêmio soma mais um ponto, segue na vice-liderança, agora com 40 pontos, sete atrás do líder Corinthians, que tem um jogo a menos na competição.

(Fonte: Grêmio)