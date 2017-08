Motivo apontado é o excesso de importação do produto do Uruguai.

O preço do litro do leite pago ao produtor em Santa Catarina vai cair 2%. A informação foi divulgada na última semana pelo Conselho Paritário Indústria e Produtor, o Conseleite. O percentual equivale a R$ 0,02 por litro.

Com essa retração, o preço referência para o leite acima do padrão será de R$ 1,19; Para o padrão será de R$ 1,04; para o leite abaixo do padrão R$ 0,94.

O motivo apontado para essa retração é o excesso de importação do leite, especialmente do Uruguai, o que provoca excesso de oferta no mercado, acima da demanda. Essa combinação faz com que os preços sejam jogados para baixo.