Na sexta-feira (18) a equipe sub-17 da ACF/FMEC venceu mais uma partida pelo Catarinense, o placar final foi de 2 a 0 com gols de Piva e Arthur, em jogo realizado no Centro de Eventos.

Já era esperado um jogo com muito equilíbrio e grandes oportunidades, se baseando na partida pelo turno em Chapecó quando os donos da casa venceram por 7 a 4, porém a partida foi de muitas finalizações mas com poucas chances claras de gol, e foi somente na segunda etapa que a equipe concordiense construiu a vitória, primeiro com gol de Piva, o camisa 10 da ACF/FMEC em forte chute de fora da área não dando chances de defesa para o goleiro adversário aos 9m49s, aos 17m56s foi a vez de Arthur ampliar e dar números finais a partida.

Com o resultado a equipe chega aos 11 pontos e assume a 4ª posição na tabela de classificação na chave A, que é composta por 7 equipes.

(Fonte: Ricardo Artifon/ACF)