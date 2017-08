Capotamento no acesso sul em Concórdia

Apenas danos materiais foram registrados em um capotamento de veículo em Concórdia, na madrugada deste domingo, dia 20. O fato foi registrado no acesso sul, próximo da Madeireira Grando. Envolveu um veículo com placas de Piratuba, com três ocupantes. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia foi acionado para atender a ocorrência, mas ninguém ficou ferido.