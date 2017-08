Uma chuva de granizo atingiu os municípios de Itá e Paial no sábado à tarde. Já em Ipumirim o vento assustou os moradores na madrugada de domingo. Nos dois municípios onde hou chuva de granizo, não há registro de estragos. Em Ipumirim casas foram destelhadas.

Em Itá, as pedras caíram na cidade e em comunidades, como Linha Alegre e Nova Santa Cruz. Em Paial o granizo atingiu Linha Salete. Em Ipumirim o vento destelhou duas casas e uma empresa. Uma no Bairro Ary Giombelli, outra no Bairro Simon e mais uma indústria no Bairro Scalco. Uma árvore caiu na Rua Carlos Giumbelli.

Um pequeno volume de terra também caiu em um lote de uma casa no Bairro dos Industriários em Concórdia, em função da chuva e o vento da madrugada de domingo. De acordo com os Bombeiros a situação não oferece perigo.