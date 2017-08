Homem morre em acidente com caminhão em Paial

O caminhão-caçamba com placas ATJ-1446, de Chapecó era conduzido por Jairo Teixeira da Rosa, 28 anos, que morreu no local do acidente, segundo os Bombeiros de Chapecó. O veículo saiu da pista e tombou em Linha Independente, interior de Paial.

O veículo estava carregado com areia e fazia o transporte de Porto União a Paial.

Fonte: Belos Montes