Fato foi registrado na altura da cidade de Água Doce. Eles estavam com 56 mil pesos, mil dólares e R$ 60 mil.

Casal argentino é flagrado entrando no país com dinheiro não declarado na BR 153

Policiais rodoviários federais que estão participando da Operação Égide/Fronteira flagraram na tarde de ontem (sábado) um casal argentino entrando no Brasil com dinheiro não declarado. O Toyota/Corolla em que viajavam foi abordado na BR 153 em Água Doce.

Com eles, havia cerca de 60.000 reais, 56.000 pesos argentinos e ainda 1.000 dólares. O casal disse que tinha como destino Balneário Camboriú, mas não revelou qual a finalidade do dinheiro.

Estrangeiros com mais de 10 mil em reais ou o equivalente em moeda estrangeira devem declarar os valores à Receita Federal, a fim de evitar a entrada de dinheiro de origem ilegal no país, como do tráfico de drogas ou outros crimes.

Os valores apreendidos foram entregues à Receita Federal de Joaçaba.

(Fonte: Nucom/PRF)