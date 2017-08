As equipes do ACF – Concórdia Futsal e do Atlântico URI Erechim jogaram em Santa Catarina, na noite do dia 19, sábado, pela 17ª Semana da primeira fase da Liga Nacional de Futsal 2017. O confronto terminou empatado em 1 a 1.

O técnico Morruga, da ACF, iniciou com João Neto, Júlio, Djoni, Douglinhas e Pesk. Já Sérgio Lacerda, do Galo verde-rubro, entrou com o quinteto: Djony, Beiço, Nenê, Café e Keké.

Foi o 14º jogo de cada uma das equipes nesta fase classificatória. Um confronto que colocou frente a frente duas das mais tradicionais equipes da LNF que, neste atualmente, vivem momentos distintos no campeonato. O Galo erechinense, já classificado, buscando subir na tabela, e, por sua vez, a ACF, briga pela última vaga para a próxima fase.

Como sempre Concórdia e Atlântico fizeram um jogo movimentado, com belas jogadas e chances claras para os dois lados. De tanto tentar o Galo verde-rubro abriu o marcador com Lucas que, num bate e rebate dentro da área adversária, deslocou com categoria o goleiro concordiense, aos 16min33seg da primeira etapa. Placar que permaneceu até o intervalo: ACF – Concórdia Futsal 0 X 1 Atlântico URI Erechim.

A segunda etapa seguiu muito bem jogada, com o Galo tentando ampliar e o Concórdia buscando, de todas as maneiras, mudar o resultado. Aos seis minutos do segundo tempo o pivô Pesk do ACF e o goleiro Djony se chocaram; na confusão que se formou Grillo e Felipinho receberam o cartão vermelho. Assim, por dois minutos as duas equipes atuaram por dois minutos com três atletas na linha. Morruga fez diversas alterações, inclusive entrando com Valença como goleiro linha. Apesar da pressão, o verde-rubro com uma boa marcação e belas defesas de Djony conseguia manter o placar favorável. Mas, faltando 15 segundos para o final do jogo, Douglinhas concluiu para as redes igualando o marcador. Final de jogo em Concóridia/SC: ACF – Concórdia Futsal 1 X 1 Atlântico URI Erechim.

(Fonte: Atlântico de Erechim).