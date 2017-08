Galo do Oeste recebe o Camboriú, no Domingos Machado de Lima, na tarde deste domingo, dia 20.

O Concórdia Atlético Clube volta a campo na tarde deste domingo para defender a liderança do returno da série B do Campeonato Catarinense. O Galo do Oeste recebe o Camboriú pela terceira rodada da segunda parte da competição, no Domingos Machado de Lima, a partir das 17h.

O CAC quer defender uma invencibilidade que vem desde a segunda parte do turno. Nos últimos cinco jogos, foram cinco vitórias. A última delas, 2 a 1 sobre o Operário de Mafra, em Itaiópolis. Já o Camboriú, vem de derrota fora de casa para o Guarani, em Palhoça.

Na classificação geral, que vale o índice técnico, o Concórdia é o quinto colocado, com 19 pontos. Já o camboriú é o terceiro, com 20.

A arbitragem será de Bráulio da Silva Machado, auxiliado por José Roberto Larroyd e Carlos Felipe Schmidt.