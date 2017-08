Na manhã deste sábado, no CT Luiz Carvalho, o Grêmio realizou o último treinamento antes do duelo diante do Atlético Paranaense, amanhã, na Arena, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atuando com um time alternativo, o Tricolor busca manter a boa campanha e a segunda colocação na tabela de classificação.

No trabalho de hoje, o grupo realizou o tradicional e descontraído "rachão" que antecede os jogos. A movimentação contou, inclusive, com a participação do técnico Renato Portaluppi. Os jogadores Maicon e Arroyo também voltaram a treinar normalmente, mas não estão relacionados para o jogo. Arroyo usou uma máscara protetora para proteger o nariz recém fraturado. Aqueles jogadores considerados titulares, que descansam focados no jogo contra o Cruzeiro, quarta, pela Copa do Brasil, correram e trabalharam fisicamente.



O atacante Everton concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do CT. Ele projetou o confronto com o Furacão e falou da dificuldade em manter o foco para competições diferentes.





A lista dos relacionados foi divulgada ontem. Estão convocados para a partida os seguintes atletas: Batista, Beto da Silva, Bressan, Bruno Grassi, Bruno Rodrigo, Conrado, Dionathã, Everton, Fernandinho, Jailson, Jean Pyerre, Negueba, Kaio, Leonardo Gomes, Léo Moura, Lincoln, Machado, Marcelo Oliveira, Paulo Victor e Patrick.



(Fonte: Grêmio)