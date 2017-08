A Chapecoense chegou a São Paulo na tarde de quinta-feira (17) depois de 27 horas de voo desde Tóquio (Japão) e iniciou a preparação para o jogo diante de Palmeiras e o início da caminhada no Returno do Campeonato Brasileiro da Série A em 2017. O Verdão ainda possui uma rodada atrasada que será realizada no dia 23/08 na Arena Condá diante do Corinthians.

Pela parte da manhã ontem e hoje foram realizados trabalhos na Bio Ritmo Academia de fortalecimento muscular e no período da tarde o técnico Vinicius Eutrópio comandou dois treinamentos táticos visando definir a equipe titular para o confronto de domingo no Allianz Parque. Foram relacionados 22 jogadores, sendo que três chegaram na manhã desta sexta (18) em São Paulo: o zagueiro Zeballos, o lateral esquerdo Roberto, além do atacante Júlio César.

O zagueiro Luiz Otávio retornou a Chapecó devido a um desconforto no adutor da perna direita e fez exame de imagem que será avaliado pelo Departamento Médico nas próximas horas.

O técnico Vinicius Eutrópio valorizou a experiência adquirida nos jogos no exterior e a convivência do grupo na jornada. “Uma Chapecoense que vem mais fortalecida pela nossa experiência internacional. Um grupo mais unido, (...) aproveitamos bastante o tempo e com uma experiência maior. Estamos em processo de uma reformulação (...) e agora no segundo turno é a gente focar bastante para fazer melhor”, destacou Eutrópio.

O zagueiro Fabrício Bruno falou sobre a qualidade do adversário valorizando as características do Palmeiras, enalteceu a determinação do grupo na busca por pontos na abertura do Returno para a Chapecoense. “Viajamos sabendo da responsabilidade que teríamos quando voltássemos, já jogamos neste ano duas vezes contra o Palmeiras, (...) é uma equipe que dispensa comentários, um excelente elenco e o que foi nos passado durante os treinamentos nos ajudou a sabermos um pouco mais para neutralizar as principais peças e sair daqui de São Paulo com um resultado positivo”, finaliza o jovem zagueiro.

(Texto e Fotos: Fernando Mattos)