O duelo foi longe do Beira-Rio, mas o Internacional atuou como se estivesse em casa em Natal, onde venceu o ABC por 3 a 0 na tarde deste sábado, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Eduardo Sasha, D'Alessandro (pênalti) e William Pottker marcaram os gols que garantiram a quinta vitória seguida, que deixou o time a um ponto do líder América-MG (39 x 40 pontos). Na próxima sexta-feira (25/8), às 21h30, o adversário é o Paysandu, no Gigante.

(Fonte: Internacional)