Nesta quinta-feira, 17, Ipumirim foi sede da 10ª Feira de Ciências e Tecnologia, da 9ª Feira Regional de Matemática e da 7ª Mostra de Iniciação Científica da Universidade do Contestado (Mocisc). Foram 74 trabalhos inscritos de todas as escolas da Regional de Seara.

Os projetos envolveram temas como o uso de plantas medicinais, o tratamento do lixo, a compostagem e a reutilização de água. Também abordam aspectos da cultura e do comportamento humano como alimentação. Contudo a sustentabilidade foi o tema mais recorrente.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Regional de Seara, Gládis Regina Bizolo dos Santos, as feiras são o resultado de um processo educativo, científico e tecnológico vivenciado no cotidiano escolar. “Essa é uma atividade que reflete diretamente o bom trabalho de todos os educadores e gestores envolvidos. Todos os alunos merecem destaque por acreditarem na pesquisa como ferramenta de construção de uma sociedade melhor, de um pais melhor”, afirma.

Para o coordenador das feiras, Jadimar Frigeri, a qualidade dos projetos têm aumentado a cada ano. “Estamos muito felizes com o empenho dos alunos e professores. Neste ano o número de projetos inscritos aumentou 40%. São ótimos trabalhos, com uma grande qualidade e variedade de temas. A Regional de Seara estará muito bem representada nas próximas fases”, explica Frigeri.

CLASSIFICADOS DA 10ª FEIRA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS

• EEB Prof. Luiz Sanches Bezerra da Trindade (Xavantina) com o trabalho “TOC TOC: as batidas do coração”;

• EEB Arabutã (Arabutã) com o trabalho “Fornalha de aquecimento: evitando a inapetência e a hipotermia das tilápias”;

• EEB Raimundo Corrêa com o trabalho “Hidrogênio: o combustível do futuro”;

CLASSIFICADOS DA 9ª FEIRA DE MATEMÁTICA

Educação Infantil:

• Núcleo Educacional Municipal Claudino Locatelli com o trabalho “Quebra-cuca: uma nova forma de aprender”;

Anos Iniciais – 1º a 5º ano

• Núcleo Educacional Municipal Claudino Locatelli com o trabalho “Quer ser saudável? Multiplique seu conhecimento”;

Anos Iniciais – Ensino Fundamental – 6º ao 9º ano

• Núcleo Educacional Municipal João Canton (Ipumirim) com o trabalho “A Matemática do código de barras”;

• EEF Pref. Isidoro Giacomo Savaris (Ipumirim) com o trabalho “Planto, consumo e calculo”;

• EEB Pe. Izidoro Benjamin Moro (Lindóia do Sul) com o trabalho “Penoa x Matemática com chocolate”;

Ensino Médio

• EEB Elizabethe Matilde Simon (Seara) com o trabalho “Geomática Espacial”;

CLASSIFICADOS DA 7ª MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNIVERSIDADE DO CONTESTADO (MOCISC)

Educação infantil

• Núcleo Educacional Municipal Orides Rovani (Ipumirim) com o trabalho “Meu pé de feijão”;

Ensino fundamental – 1º a 5º ano

• Núcleo de Educação Ottaviano Nicolao (Lindóia do Sul) com o trabalho “Alimentação x Saúde: maneira de alimentar-se saudavelmente”;

• Núcleo de Educação Ottaviano Nicolao (Lindóia do Sul) com o trabalho “Tampinhas PET: Recicle esta ideia”;

Ensino fundamental – 6º a 8º ano

• EEB Pe. Izidoro Benjamin Moro (Lindóia do Sul) com o trabalho “Dengue: o mal pode estar ao seu lado”;

• EEB Arabutã (Arabutã) com o trabalho “Terremotos no Brasil: é possível?”;

Ensino Fundamental – 9º ano

• EEB Pe. Izidoro Benjamin Moro (Lindóia do Sul) com o trabalho “Em busca da alimentação ideal”;

Ensino médio – 1º e 2º anos

• EEB Francisco Maciel Bageston (Paial) com trabalho “Todos juntos no combate ao mosquito Aedes aegypti”;

• EEB Pe. Izidoro Benjamin Moro (Lindóia do Sul) com o trabalho “A maquete e os aspectos econômicos e geográficos de Lindóia do Sul”;

• EEB Orides Rovani (Ipumirim) com o trabalho “Experimentando e inventando novas práticas”;

• EEB Seara (Seara) com o trabalho “A química nos alimentos”;

Ensino médio – 3º ano

• EMEB Valentin Bernardi (Itá) com o trabalho “Carregadores de baterias celulares”;

Educação de Jovens e Adultos

• Educação de Jovens e Adultos – Unidade de Itá com o trabalho “Transformação e ressignificação da horta escolar: um novo olhar em prol da alimentação saudável”;

Educação Especial

• Núcleo Educacional João Canton (Ipumirim) com o trabalho “Boliche do conhecimento matemático”;

