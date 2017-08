Evento será desenvolvido no dia sete de setembro.

Prefeitura de Lindóia do Sul promove o "Movimente Lindóia"

O Dia da Pátria, 07 de setembro, terá um diferencial nesse ano em Lindóia do Sul, a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes irá promover o primeiro “Movimente Lindóia”. Será uma caminhada do centro da cidade até o parque São Cristóvão. O objetivo é reunir as famílias para participar da ação.



A secretária de Educação, Cultura e Esportes, Neura Frare Grandi destaca que o acontecimento será pela manhã, após a Concentração Cívica. A intenção é reunir um grande número de participantes, integrar as famílias e a comunidade.



As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 06, nos Núcleos de Educação, através dos alunos e na Diretoria de Esportes. Todos os participantes da caminhada concorrem a prêmios.

(Fonte: Olíria Weber Locatelli)