Partida foi realizada no campo de Barra Bonita / Fotos: Cristiano Mortari

A bola rolou nos gramados de Concórdia neste sábado, 19 de agosto, pelo Campeonato Interiorano de Futebol de Campo, Taça Rádio Aliança. Na partida transmitida pela emissora, Lageado Guilherme bateu o Barra Bonita por 3 a 0. O jogo foi realizado na casa de Barra Bonita, mas quem fez a festa foi o visitante.

Aos 33 do primeiro tempo Róbi abriu o placar para Lageado Guilherme. Os outros dois ficaram para a segunda etapa. Róbi voltou a marcar fazendo 2 a 0 aos 30 minutos. No final do jogo, aos 44, Felipe fechou a conta marcando o terceiro.