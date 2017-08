O Consórcio Itá tem investido cada vez mais em projetos de cunho social a fim de beneficiar os municípios lindeiros à Usina Hidrelétrica Itá. Um dos projetos, que conta com o apoio do Consórcio que ganhou ênfase nos últimos tempos foi o projeto “Guias Mirins” do Parque Estadual Fritz Plaumann, que tem como objetivo desenvolver nas crianças e adolescentes o interesse pelas ações ambientais. Localizado no interior do município de Concórdia, o parque tem a missão de conservar e restaurar a biodiversidade da Floresta do Rio Uruguai.

O projeto “Guias Mirins” é desenvolvido desde 2008 pela Ecopef, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP que atua desde 2007 em parceria com a Fundação de Meio Ambiente do estado de Santa Catarina – FATMA. Cerca de 30 alunos da Escola de Ensino Fundamental Francisco Bagatini da linha Sede Brum, no interior de Concórdia são treinados durante o ano para que no mês de novembro, na semana do aniversário do parque sejam guias dos visitantes.

Murilo Anzanello Nichele, biólogo e Rafael Leão, engenheiro ambiental, são respectivamente; os gestores do parque. Eles garantem que nestes dez anos de parceria entre Fatma, Ecopef e Consórcio Itá foram muitas ações em prol do Parque Estadual Fritz Plaumann. “No que diz respeito a gestão de áreas naturais protegidas e a relação positiva com moradores do entorno do Parque as ações contribuíram efetivamente para o fortalecimento e desenvolvimento sustentável da região”, garantiu Murilo.

O Consórcio Itá é hoje um dos principais apoiadores do projeto. Para o Gerente de Meio Ambiente e Sustentabilidade da ENGIE Brasil Energia José Lourival Magri este conhecimento repassado às crianças faz toda a diferença. "O projeto está despertando nas crianças não somente a ideia de preservar o meio ambiente, está fazendo com que eles sejam multiplicadores da preservação, e tudo isso é gratificante”, destacou Magri.





O trabalho dos guias mirins

No início do ano letivo são realizadas reuniões de planejamento com a direção da escola para o estabelecimento das atividades a serem desenvolvidas com os alunos filhos de agricultores residentes no entorno do Parque. Muitas já foram e estão sendo desenvolvidas como o monitoramento participativo da qualidade da água do Lajeado Cruzeiro, as oficinas da fauna e da água e em especial a capacitação teórica e prática para atuarem como guias mirins nas trilhas do Parque no evento de comemoração do aniversário de visitação.

A programação de aniversário do Parque contempla cerca de 4 dias de programação envolvendo diferentes atrações e públicos, os guias mirins desenvolvem a atividade durante um dos dias de programação em um domingo no Parque, onde é organizado atrações como a feira de produtos da agricultura familiar, passeio nas trilhas entre outros, que atraem mais de 600 visitantes.

O parque Estadual Fritz Plaumann está aberto de quarta-feira a domingo. Pela manhã é necessário o agendamento pelo site (www.parquefritzplaumann.org.br), durante a tarde os portões estão abertos ao público.

(Fonte: Camila Freitas/Ascom/Consórcio Itá).