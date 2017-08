Tricolor gaúcho está com foco na Copa do Brasil e Libertadores.

Na tarde desta sexta-feira, o Grêmio realizou mais um treino com foco no jogo contra o Atlético-PR, válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece neste domingo, às 11h, na Arena.

A primeira parte do treino foi realizada com os portões fechados. Quando a imprensa pôde ingressar no gramado do CT Presidente Luiz Carvalho, o técnico Renato Portaluppi observava uma atividade técnica em campo reduzido. O zagueiro Walter Kannemann foi o único da equipe considerada titular a aparecer no campo, mas não treinou, já que estava juntamente com os demais atletas em um trabalho específico no vestiário.



Na sequência da atividade, Renato comandou um treino de cobranças de pênaltis e de faltas. Finalizada a atividade, o comandante do Tricolor concedeu entrevista coletiva. Entre os assuntos, garantiu que o Grêmio seguirá brigando pelo Campeonato Brasileiro, embora com equipe alternativa, como neste domingo contra o Atlético-PR.



Os atletas iniciam concentração hoje e Renato convocou 20 atletas para o jogo. São eles: Batista, Beto da Silva, Bressan, Bruno Grassi, Bruno Rodrigo, Conrado, Dionathã, Everton, Fernandinho, Jailson, Jean Pyerre, Negueba, Kaio, Leonardo Gomes, Léo Moura, Lincoln, Machado, Marcelo Oliveira, Paulo Victor e Patrick.



(Fonte: Grêmio)



Fotos: Lucas Uebel / Grêmio FBPA