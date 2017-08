Com o objetivo de manter a sequência positiva dos últimos jogos, o Colorado volta a campo neste final de semana para encarar o ABC-RN, em Natal. A missão é retornar do Frasqueirão, neste sábado (19/08), com os três pontos na bagagem e chegar à quinta vitória consecutiva no campeonato. Acompanhe todos os detalhes da partida em tempo real através das nossas redes sociais (Twitter, Facebook e Instagram) e da Rádio Colorada, que abre transmissão às 15h30. A bola rola a partir das 16h30, em jogo válido pelas 21ª rodada.

O treinamento derradeiro antes do confronto ocorreu na tarde desta sexta-feira, no campo do América-RN, com portões fechados. Sem nenhum jogador a cumprir suspensão, o técnico Guto Ferreira poderá novamente utilizar o que tem de melhor para montar a equipe.

Dono da melhor defesa do Campeonato Brasileiro da Série B (ao lado do América-MG), com 14 gols sofridos em 20 jogos, o Inter também ostenta sequência importante para os planos de retornar à elite. Nos últimos seis jogos, são cinco vitórias, sendo quatro delas consecutivas nas últimas rodadas. Depois da vítória por 1x0 sobre o Luverdense, o time colorado deixou escapar os três pontos somente diante do Vila Nova, na derrota por 2x1 para os goianos. Depois disso, o Inter bateu, na sequência, Oeste-SP (2x0), Goiás (3x0), Guarani (0x2) e Londrina (3x1).

No momento, o Internacional é o vice-líder do campeonato com 36 pontos, três a menos que o líder América-MG. Com a vitória do Náutico, terça-feira, na abertura da 21ª rodada, o ABC passou a ocupar a lanterna, com 16 pontos somados até aqui.

A partida terá trio de arbitragem paranaense, formado por Felipe Gomes da Silva no apito, e auxiliado por Luiz Henrique Souza Santos Renesto e Diogo Morais.

(Fonte: Internacional)