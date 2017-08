O Concórdia Atlético Clube confirmou mais um reforço para a sequência do returno da série B do Campeonato Catarinense. Trata-se do atacante Jorginho, 22 anos, que estava no Botafogo da Paraíba-PB.

O atleta já passou pelo Luziânia, Real FC, Barra-SC, Inter de Santa Maria e Duque de Caxias.

O atleta foi apresentado oficialmente na tarde da sexta-feira, dia 18.