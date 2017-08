Faltando apenas três rodadas para o término da primeira fase da LNF, mais do que nunca a equipe concordiense precisa somar pontos para seguir na zona de classificação da competição, no momento encontra-se na 16ª posição. A partida deste sábado (19) terá início às 19h no Centro de Eventos.

Para o confronto o técnico Morruga terá a disposição todos os atletas, e após duas semanas de treinos a equipe chega confiante para a partida e espera conquistar pontos nesta e nas próximas duas partidas que irão restar desta fase, para garantir a classificação.

Para o clássico os ingressos estão sendo comercializados pelo valor atencipado de R$ 10,00 nos pontos de venda: Posto Baseggio, Megazam Moda Sport, Gostosão Burger, e Via Passarela, e estarão disponíveis até às 16h deste sábado, já na bilheteria do Centro de Eventos o valor será de R$ 10,00 para mulheres e estudantes e R$ 20,00 para homens.

(Fonte: Ricardo Artifon/Ascom/ACF)