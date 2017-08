A previsão divulgada pela assessoria contábil é de que, o faturamento de receitas do município atinja R$ 19 milhões no fechamento de 2017. Apesar de o país estar atravessando uma época de escassez de recursos o município de Arabutã vive uma situação estável do ponto de vista financeiro. Na visão do assessor contábil Vanderlei Piccinini, a situação favorável vivida agora é resultado das boas administrações que o município de Arabutã vem tendo historicamente.

A agricultura continua sendo o principal motor da economia do município, respondendo por cerca de 90% da arrecadação total de Arabutã. Para o setor, algumas metas definidas para os próximos quatro anos incluem a compra de quatro tratores, caminhão caçamba, mini carregadeira e mais equipamentos como ensiladeiras. Outras ações como internet rural também foram sugeridas.

Mais alguns investimentos foram colocados como meta e merecem destaque. Como, por exemplo, o asfalto na comunidade de Canhada Grande e também nos trechos entre a SC 283 e a sede passando pelo distrito de Nova Estrela. A conclusão do Centro de Eventos também foi colocada como prioridade.

Fonte: Paulo Hassemer / Ascom Prefeitura de Arabutã