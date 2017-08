O vereador Closmar Zagonel (PMDB) está cobrando da Prefeitura, melhorias nas calçadas e nas rampas de acesso para pessoas que utilizam cadeiras de rodas. Na semana passada Zagonel fez novas reivindicações na Câmara.

Ele comenta que a situação dos acessos aos portadores de necessidades especiais, é uma falta de respeito com as pessoas. “Faz tempo que eu cobro. É preciso que a Prefeitura faça os reparos nas rampas existentes e que construa onde há necessidade, como em ruas do centro e nos bairros”, cobra Zagonel. “As pessoas têm me procurado, e cobrado de outros vereadores também. É uma dificuldade se deslocar com as cadeiras de rodas em Concórdia, os usuários não conseguem subir em calçadas e estabelecimentos. O acesso ao Banco do Brasil é um exemplo”, ressalta.

Outra pauta levantada por Zagonel é das calçadas. Segundo ele há muitos locais com problemas. “Muitos trechos com lajotas quebradas e com buracos. Outra situação é a das ruas sem o passeio. A obrigação é do proprietário do imóvel confrontante mas se ele não faz, a Prefeitura precisa fazer e depois mandar a conta”, enfatiza.