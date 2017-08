Por ser um município turístico e ter uma cidade totalmente planejada, Itá realiza todo ano o Seminário Regional de Arquitetura. Nesta quarta edição, que inicia nesta sexta-feira, dia 18, e vai até o domingo, dia 20, o tema é Patrimônio, Sustentabilidade e Acessibilidade.

Até o momento, cerca de 200 pessoas de mais de 30 municípios diferentes já se inscreveram para o evento. A programação inicia na sexta-feira, dia 18, com palestra no CDA - Centro de Divulgação Ambiental e visitas guiadas na Usina Hidrelétrica de Itá e em uma planta de Geração Fotovoltaica (Engie). A noite será realizada a Abertura Oficial, a partir das 18h30, com duas palestras.

No sábado a programação continua com palestras e apresentações durante todo o dia e no domingo pela manhã haverá uma oficina externa. “Neste ano como atividade externa a idéia é envolver a população, estudantes das escolas municipais e os participantes do Seminário, em uma caminhada denominada “Um Olhar Em Minha Cidade”, a proposta é “namorar a cidade” durante a caminhada, avaliando seus pontos positivos e negativos do percurso, podendo tirar e publicar fotos de espaços e paisagens que considerem interessantes. Aproveitando o momento em que a cidade discute o compartilhamento e a ocupação de seus espaços públicos, a idéia é trazer mais pessoas para “viver” Itá de uma maneira diferente. Culminando num encontro ao ar livre na praça central. O resultado das observações da caminhada irá servir como material para desenvolvimento de projetos e trabalhos pelos estudantes, bem como servirão para elaboração de um documento a ser entregue a Administração Municipal”, explica a engenheira da prefeitura e uma das organizadoras do evento, Marta Sartoretto.

“Já tivemos vários avanços na legislação urbanística e nos projetos de espaços públicos que surgiram de idéias dos seminários passados. Este ano a idéia é sairmos do seminário com uma proposta para elaboração de uma lei sobre poluição visual”, ressalta ela.

A organização do evento foi assumida pela Associação Cultural de Itá. Com uma programação técnica e com palestrantes de excelente qualidade, o projeto do Seminário foi classificado no edital público de patrocínio do CAU-SC (Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina).

Fonte: Diego Mior / Ascom Prefeitura de Itá