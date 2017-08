Os custos de produção de frangos de corte e de suínos divulgados pela CIAS, a Central de Inteligência de Aves e Suínos da Embrapa (www.embrapa.br/suinos-e-aves/cias), mantiveram em julho a trajetória de queda que está caracterizando o ano de 2017.



O ICPFrango/Embrapa fechou o mês de julho em 176,95 pontos, baixa de 0,43% em relação a junho. O custo de produção no Paraná, maior produtor nacional e usado como referência, foi de R$ 2,29 por quilo de frango vivo. Em janeiro, o valor era de R$ 2,61.



No ano, o ICPFrango acumula baixa de 16,70%, enquanto nos últimos 12 meses a variação é de -23,75%. Os gastos com a alimentação dos animais, que representaram 66,32% do custo total da produção, caíram 0,47% no sétimo mês de 2017.



Já o ICPSuíno/Embrapa em julho foi de 180,78 pontos, oscilando -2,20% em relação a junho e acumulando -19,12% em 2017 e -30,98% nos últimos 12 meses.



Principal item na composição do ICPSuíno (72,98% em julho), o custo da nutrição dos animais diminuiu 2,09% no mês passado. O custo de produção do quilo de suíno vivo em ciclo completo em Santa Catarina, maior produtor nacional e usado como referência pela Embrapa, registrou o valor de R$ 3,16 em junho, 7 centavos a menos que em junho.



(Fonte: Lucas Scherer Cardoso/Ascom/Embrapa)