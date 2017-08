Bombeiros e o Comando da Polícia Rodoviária da Brigada Militar só identificaram as vítimas no começo da madrugada desta sexta-feira(18). Dois mortos e um ferido grave em uma colisão frontal envolvendo dois automóveis em Linha Aurora, na RS 331, entre Erechim e Gaurama. O acidente aconteceu por volta de 23h desta quinta-feira(17).

Foi uma colisão frontal envolvendo um Gol que era tripulado por dois homens, identificados como Elizandro Wrzenski(40) e o condutor, Janei Balbinot(27), que morreu no local. O carona foi removido gravemente ferido. O outro automóvel era tripulado por uma mulher, Mari Lúcia Venturin(64), moradora da localidade onde aconteceu o acidente. Ela sofreu queimaduras de 3º grau e morreu ao dar entrada no pronto socorro do Hospital Santa Terezinha.

As vítimas foram retiradas dos veículos, que tem placas de Erechim, por moradores da vila por causa do fogo que surgiu entre os dois carros. A mulher que dirigia o automóvel vermelho, sofreu queimaduras graves, não resistiu e teve uma parada cardíaca irreversível ainda a caminho do hospital, onde foram feitas tentativas de reanimação, sem sucesso.

Os moradores das proximidades do acidente, mesmo com fogo no carro já atingindo a condutora, conseguiram entrar no veículo pela janela lateral e retiraram a vítima. O acidente aconteceu em um trecho reto da rodovia. Moradores do local afirmaram ter sido feito vários pedidos ao DAER para a construção de lombada no local.

