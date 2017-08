A equipe catarinense da AAU - UnC Concórdia foi buscar fora de casa sua segunda vitória na Liga Nacional de Handebol Feminino 2017, jogando contra a atual campeã, a equipe do Pinheiros (SP), que fazia sua estreia na competição.

Mas as comandadas do técnico Alexandre Schneider não conseguiram superar as adversárias e acabaram sofrendo sua primeira derrota na competição.

No primeiro tempo as donas da casa iniciaram melhor, mas pouco a pouco a equipe da AAU foi entrando no jogo e alternando os gols no placar. E com apenas um de diferença o Pinheiros venceu o primeiro tempo por 13 a 12.

No segundo tempo a partida iniciou melhor para o Pinheiros, que abriu quatro gols de vantagem.

As concordienses voltaram a se encontrar no jogo e conseguiram em alguns momentos diminuir a diferença e encostar no placar. Mesmo assim o Pinheiros com maior volume de jogo manteve a vantagem segura do marcador e acabou vencendo a AAU pelo placar de 23 a 19.

Ao final da partida, o técnico Alexandre disse que a ansiedade em alguns momentos e a falta de ritmo de jogo foram os fatores que influenciaram no resultado.

"Pecamos em alguns momentos nos fundamentos, errando passes, entregando a bola para as adversárias e errando nas definições, e isso não pode acontecer diante de uma equipe como o Pinheiros. Agora com a chegada das novas atletas, entre elas mais uma goleira, esperamos que a equipe possa se entrosar melhor e assim buscar resultados positivos na Liga, principalmente nos dois próximos jogos que serão realizados em casa".

A AAU - UnC Concórdia volta a jogar no dia 31 de agosto, quando receberá no Ginásio da UnC a equipe FUMGUARU/Guarulhos (SP).

(Fonte: Marcos Terras/Ascom/AAU)