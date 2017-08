A tentativa de aplicar o golpe da UTI também chegou em Concórdia. A boa notícia é que a equipe do Hospital São Francisco não caiu na conversa dos bandidos. Eles receberam uma ligação na manhã da quarta-feira, 16 de agosto, de alguém se passando por um médico da central de regulação.

O diretor do Hospital São Francisco, Edio Rosset, diz que a equipe de médicos e profissionais da saúde está preparada para evitar esse tipo de situação. “Eles ligaram para o hospital e queriam saber informações de um paciente, mas não foi repassado. Foi identificado que se tratava de um golpe e registramos o boletim de ocorrência na delegacia”, relata o diretor.

Esse golpe está sendo aplicado em todo o Brasil, inclusive o programa Fantástico, da rede Globo, fez uma matéria recente sobre esse fato. Edio Rosset explica que há normas para se repassar informações sobre o estado de saúde dos pacientes por telefone. “O pessoal da central de regulação entra em contato conosco, mas geralmente os médicos já se conhecem até pela voz. Nossa equipe sabe identificar quem é e não passa informação quando suspeita de golpe”, enfatiza.

O diretor do HSF orienta que as pessoas que estão com familiares internados na UTI ou em outras alas do hospital nunca façam depósitos em dinheiro, sem antes verificar se a dívida realmente existe. “O hospital não liga pedindo para depositar para paciente nunca”, destaca Rosset. Ele conta que se existe uma dívida é ligado para informar o devedor, mas o pagamento sempre é feito pessoalmente no hospital e nunca por depósito.