A ação aconteceu por volta de 1:30h no Posto Colpani, no Bairro Alto Irani. Os bandidos estavam armados com revólveres e conseguiram fugir com R$ 600,00.

De acordo com as informações apuradas, eram dois homens e eles fugiram a pé. No momento da fuga eles atiraram contra um carro que chegava no local.

A Polícia Militar foi acionada, mas não conseguiu pegar os bandidos. Rondas também foram feitas na região na tentativa de prender os assaltantes.