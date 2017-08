O Sindicato dos Comerciários espera ser chamado para uma conversa antes que o prefeito de Concórdia, Rogério Pacheco, envie à Câmara de Vereadores o projeto de lei que pode liberar o horário de funcionamento do comércio local. Nos últimos dias tem ocorrido uma mobilização em favor dessa medida, encabeçada pelo Sindolojas e apoiada pela CDL, ACIC e OAB. Há rumores de que esse projeto seria encaminhado aos vereadores na próxima semana, mas a informação repassada pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura é que ainda não houve nenhum encaminhamento.

A presidente do Sindicato dos Comerciários, que representa a classe trabalhadora, Janete Piccini, defende a necessidade de mais diálogo. “Queremos que se mantenha o primeiro e o segundo sábado que estão a contento da maioria, inclusive de alguns empresário”, destaca. Janete comenta que foram enviados dois ofícios para conversar com o prefeito sobre este assunto. “A gente aguarda para ser ouvido e ser respeitado. Quando se vai mudar algo que afeta diretamente as pessoas no mínimo precisa dialogar”.

Janete também lamenta o decreto assinado pelo presidente da República Michel Temer, que torna os supermercados atividades econômicas essenciais. Ela critica o fato de não ser mais necessário haver negociação entre os sindicatos, para os supermercados abrirem as portas nos feriados. “Estamos revoltados com isso. O governo tem que ser no mínimo democrático e ouvir os trabalhadores”, enfatiza Janete.