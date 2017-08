Uma casa que fica na Rua Marechal Deodoro, no centro de Concórdia, foi alvo de assaltantes na noite desta quinta-feira, dia 17. Dois homens encapuzados e com um revólver entraram na residência por volta das 20h e renderam a proprietária e duas filhas adolescentes. Eles levaram R$ 1.500,00 e algumas joias.

Segundo as informações repassadas pela Polícia Militar, os assaltantes teriam entrado no imóvel pelos fundos e ficado dentro da casa por pelo menos uma hora. “Eram dois homens encapuzados e pediam dinheiro, elas repassaram o valor, mas pediam mais, aí levaram as joias”, contou o sargento Mocelin. “O marido não estava em casa. Depois que os bandidos saíram elas ainda aguardaram para chamar a Polícia, pois estavam com medo”, detalhou ele.

De acordo com as informações apuradas no local, os ladrões não chegaram a agredir as vítimas. Elas foram trancadas em um quarto do imóvel.

Guarnições da Polícia Militar e a Polícia Civil estiveram na casa para apurar os detalhes. A PM também fez rondas pela região na tentativa de identificar os autores.