O Grêmio já voltou aos treinamentos, menos de 24 horas depois de vencer o Cruzeiro pela primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. No gramado do CT Luiz Carvalho, os jogadores que não não foram utilizados participaram de um treinamento observado pelo técnico Renato Portaluppi. A má notícia ficou por conta da confirmação da lesão do zagueiro Pedro Geromel.

Naturalmente, quem atuou os 90 minutos contra o Cruzeiro permaneceu no vestiário fazendo trabalhos de recuperação - Cortez e Marcelo Grohe foram ao gramado, mas apenas correram. A tendência é que a comissão técnica preserva os atletas mais desgastados contra o Atlético Paranaense, visto que a segunda semifinal já acontece na próxima quarta-feira, em Belo Horizonte. Entre os jogadores que treinavam no campo, foi possível observar o equatoriano Michael Arroyo, que está retomando a melhor condição física e passará por um período de adaptação à uma proteção no nariz.

Após a atividade, o médico Márcio Bolzoni concedeu entrevista coletiva para falar, principalmente, sobre o exame realizado por Pedro Geromel. O diagnóstico é de lesão muscular de grau 2, o que tira Geromel dos campos por aproximadamente 3 semanas. Abaixo você pode ouvir a coletiva na íntegra, na qual o Dr. Bolzoni fala, também, sobre outros atletas. Quem também falou foi o volante Ramiro, que está disponível abaixo.

Na tarde desta sexta-feira o grupo treina novamente no CT Luiz Carvalho, e inicia concentração logo depois. O jogo diante do Atlético está marcado para às 11 horas da manhã de domingo.

(Fonte: Grêmio)