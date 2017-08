A Justiça do Trabalho está levantando os valores que a Prefeitura de Concórdia terá que pagar a 105 servidores efetivos da Saúde, que trabalham nas Estratégias de Saúde da Família, ESFs. A informação é do Sindicato dos Servidores Municipais de Concórdia. Essa indenização é fruto de uma ação coletiva que a entidade ingressou no ano de 2014 contra o Executivo pelo que foi considerado erro na forma de pagamento das férias desses trabalhadores.

Conforme informações apuradas pelo Departamento de Jornalismo da Aliança, a Legislação preconiza o pagamento das férias aos trabalhadores em até dois dias antes do mesmo gozar desse direito. Porém, o Executivo estava pagando esses valores correspondentes durante o período de férias do trabalhador, o que não seria permitido pela legislação./ Essa demanda judicial foi julgada em segunda instância e a sentença saiu no final do ano passado.

Esta ação é uma espécie de extensão de uma condenação judicial, em que a Administração Municipal teve que indenizar 36 Agentes Comunitárias de Saúde, que também não estavam recebendo o pagamento relativo as férias, de forma correta. Para esses, os valores, que giraram em torno de R$ 150 mil, foram repassados em fevereiro desse ano.