Defesa Civil de Ipumirim monitora casa com problemas na estrutura

A Defesa Civil de Ipumirim diz que acompanha o caso do imóvel que apresenta rachaduras no Bairro Colina. O assunto foi abordado pela Rádio Aliança na quinta-feira, dia 17, mostrando a situação perigosa da casa e os riscos que correm o casal e uma adolescente que residem nela.

Adquirida pelo programa Minha Casa Minha Vida há cinco anos, a casa está condenada. As rachaduras apareceram logo no primeiro ano, segundo os proprietários, e o caso está na Justiça. Nesta semana um laudo foi emitido atestando que a casa oferece riscos. O advogado da família quer que os responsáveis pela construção, paguem o aluguel para os moradores até o final do processo.

O coordenador da Defesa Civil de Ipumirim, Gilmar Antonio da Rosa, explica que local é monitorado desde que o problema foi constatado. “Estivemos na casa várias vezes e a princípio era apenas a parte dos quartos que apresentavam problemas. Orientamos a família para que não usasse mais, e eles passaram a utilizar a sala para dormir”, conta ele. “Quando chove ou venta, a gente retorna na casa para averiguar”, destaca.

Da Rosa também conta que a Defesa Civil já pediu para que a família deixasse a casa, mas os moradores não querem. “Eles optaram por ficar, mesmo sabendo dos riscos. Como o caso está na Justiça, a Defesa Civil também necessitava da perícia e o laudo para proceder///// Agora aguardamos a orientação da judicial////