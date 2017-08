A Polícia Rodoviária Federal informa que está retomando todos os serviços a partir desta sexta-feira, dia 18. Parte dos trabalhos estava suspensa desde o dia seis do mês passado em função do corte de recursos. Nesta quinta-feira, dia 17, o Ministério do Planejamento sinalizou com a liberação de parte da verba que havia sido cortada, o que motivou a retomada dos trabalhos que até então estavam suspensos.

Atuação da Polícia Rodoviária Federal – Retomada dos Serviços



Informamos que a partir de amanhã (sexta, 18/08) a Polícia Rodoviária Federal irá normalizar, em todo o país, os serviços suspensos desde o dia 06 de julho.

Serão retomadas as atividades de deslocamento terrestre para patrulhamento, escolta de cargas superdimensionadas, operações especiais e resgate aéreo desempenhadas pela instituição.

O motivo é o aporte de recursos na ordem de R$ 74 milhões, liberados nacionalmente para a PRF pelo Ministério do Planejamento.

No entanto, estes recursos liberados correspondem a pouco mais de 45% do total de 163 milhões contingenciados do orçamento ordinário para 2017, e não são suficientes para a plena manutenção e funcionamento da PRF até o fechamento do período.

As tratativas para o descontingenciamento dos R$ 89 milhões restantes continuam junto ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.



