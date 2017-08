Uma casa foi arrombada na tarde de quinta-feira, dia 17, no Loteamento Bernardi, na Vila Jacob Biezus, em Concórdia. Os ladrões levaram uma televisão do local e tiveram a ousadia de arrancar a grade de ferro que protegia a janela.

A moradora do Loteamento, Zelimar Gomes, vizinha da família que teve a casa arrombada, destaca que a Vila é alvo dos ladrões com muita frequência. “A situação está difícil aqui, não conseguimos mais sair para trabalhar sossegados. Nem as grades seguram os ladrões”, lamenta ela.

Zelimar também conta que os vizinhos “vigiam” as residências. “Criamos até um grupo de whatsapp com os vizinhos do bairro e aí quando um não está, os outros cuidam das casas”, detalha.

Ela adianta que os moradores estão pensando em fazer um manifesto para pedir mais segurança. A ideia seria um protesto na BR-153.