Um foco de incêndio em vegetação movimentou o Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia. O fato foi registrado na altura da rua Eucaliptos, no bairro Floresta, por volta das 15h30. Uma área, localizada atrás de algumas residências foi queimada. Não se sabe as causas do sinistro. O Corpo de Bombeiros foi até o local com um caminhão-tanque para fazer o combate as chamas.

Conforme o bombeiro Alexandre Grolli, havia vários focos no local e em pontos de difícil acesso. O local teria muito entulho e materiais que poderiam alimentar as chamas.

(Com informações do repórter Cristiano Mortari)