Nesta semana iniciaram os agendamentos para a realização de exames aos 3.199 pacientes que aguardam por um atendimento no município de Concórdia. A Secretaria Municipal de Saúde está repassando os dados às clinicas, que se credenciaram para prestar os serviços, e estas, estão fazendo os telefonemas para marcar a data e horário para o exame. As datas agendadas são alternativas, inclusive aos fins de semana. Todos que aguardam por exame serão atendidos impreterivelmente até o dia 14 de outubro, data final de validade do edital de credenciamento, que possibilitou a contratação das clínicas.

As clínicas que se habilitaram para prestar os exames foram a Unimed, São Camilo e a CR Clínicas. São seis tipos de exames contratados – ressonância magnética, tomografia, ultrassom, densitometria, mamografia bilateral e radiografia (RX). Segundo o secretário de Saúde, Sidinei Schimidt, a maior demanda é pela mamografia, pois são 1.080 pacientes que estão na fila aguardando pelo exame. Se os atendimentos seguissem no ritmo que estavam sendo feitos, estes pacientes teriam que aguardar por quase um ano. O tempo de espera aos que precisam de uma ressonância magnética – 236 pacientes cadastrados na fila – seria ainda maior, de até 15 meses.

Como a Secretaria de Saúde têm todas as informações e contatos dos pacientes que aguardam pelo atendimento, a população pode ficar tranquila e aguardar pelo telefone das clínicas. “Não é necessário procurar a secretaria, somente aguardar mesmo”, destaca o secretário. Com as filas zeradas no começo de outubro, os novos agendamentos tende a ser mais rápidos, por não haver uma demanda tão grande.

