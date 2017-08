A tarde desta quarta-feira (15) encerrou com uma tragédia que abalou o Bairro Aparecida, em Campos Novos.



Por volta das 17h o Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Militar, Instituto Geral de Perícias e Celesc foram acionados para atender uma ocorrência de acidente de Transito na Rua Jean Martins Ribeiro, esquina com a Rua Capinzal.



No local verificaram a colisão de uma Carreta Volvo placas MBH 8854 de Campos Novos contra um poste causando a morte de Valderi Krüger que ficou prensado entre o poste e o caminhão.



Conforme relato de populares o motorista estacionou, estava verificando os pneus, quando de repente a carreta começou a andar desgovernada. Valderi Krüger correu ao lado da carreta e tentou entrar pelo lado do carona. No entanto, exatamente no momento que ele conseguiu abrir a porta e subir na carreta a mesma se chocou contra o poste e com o impacto prensou a vítima que veio a óbito no local.



A equipe da Celesc prestou apoio, sendo necessário desligar a energia elétrica do local para que as equipes de socorro pudessem fazer o trabalho com segurança.

Valderi Krüger tinha 60 anos e o seu corpo está sendo velado capela São José Operário, Bairro Aparecida. A celebração da esperança acontecerá às 15 horas na capela São José Operário seguindo logo após para o sepultamento no cemitério Dom Daniel Hostin.

