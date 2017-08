As escolas de samba de Concórdia já estão se organizando para o Carnaval de 2018, que será em 13 de fevereiro. Um projeto já foi entregue à Prefeitura de Concórdia e a estimativa é que os gastos com a estrutura das escolas e com a montagem das arquibancadas sejam de aproximadamente R$ 379 mil.

O presidente da Liga das Escolas de Samba de Concórdia, Neuri Garghetti, diz que a preocupação é com o tempo que resta para trabalhar o evento. Segundo Garghetti, é interessante que a Prefeitura de Concórdia informe o quanto vai investir no Carnaval do ano que vem até setembro. “Precisamos ter tempo para fazer um trabalho bonito e de qualidade”, destaca.

Na semana que vem as escolas de samba vão se reunir para discutir qual será o futuro da festa. Garghetti comenta que o custo estimado para fazer um trabalho semelhante o dos últimos anos são necessários R$ 80 mil por escola. “Em outros municípios, para se fazer o que fazemos precisaria de R$ 150 mil. Aqui as pessoas ainda trabalham de forma voluntária”, destaca o presidente.

O superintendente da Fundação Municipal de Cultura, Júlio Gomes, diz que o Município vai investir no Carnaval. “Teremos mais recursos que no ano passado, mas ainda não sabemos quais serão os valores”, afirma o superintendente.

Júlio Gomes também destaca que o Município quer manter sim essa festa, mas diz que é importante que as escolas também busquem apoio na iniciativa privada. “O Carnaval não se faz apenas com recursos públicos. Estamos cobrando que se busque recursos da iniciativa privada também”, pontua.

Neste ano a Prefeitura de Concórdia repassou R$ 18 mil a cada escola. Em 2016 foi repassado R$ 47 mil para a escola campeã, R$ 43 mil para a segunda colocada e R$ 40 mil para a terceira.