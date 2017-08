A Promotoria Pública arquivou a denúncia contra o ex-prefeito de Piratuba, Claudirlei Dorini, que era investigado por suposto disparo de arma de fogo em dezembro de 2016. A afirmação contra Dorini foi feita pelo advogado Agnaldo Riffel, que inclusive fez publicações em redes sociais na época.

Na denúncia Riffel diz que ao passar na propriedade do então prefeito Claudirlei Dorini, no dia 10 de dezembro de 2016, por volta das 19h, em Linha Alto Picadão, percebeu a presença de máquinas da prefeitura trabalhando. O advogado passou a gravar imagens com o celular e disse que ouviu disparos de arma de fogo. Também teria identificado a figura do prefeito indo em sua direção com uma arma na mão.

Duas testemunhas prestaram depoimento. César Emílio Kettermann disse que “presenciou o fato, acompanhando o serviço há aproximadamente 20 metros do trator de esteira, sendo que ficou lá entre às 14h30 e 15h, que não presenciou ninguém no local portando armas, que não pode afirmar que a propriedade em questão é de Dorini e que soube dos disparos de arma de fogo no dia 11 de dezembro”. A outra testemunha, Leandro Joel Borges, declarou que “soube do disparo de arma de fogo via redes sociais”.

Para o MP não há indícios suficientes para uma ação penal. “A bem da verdade, há apenas relatos conflitantes sobre os fatos”, diz o MP. O despacho ainda relata que “as mídias apresentadas pelo comunicante apenas demonstraram o suposto local dos fatos, sem qualquer captação de imagem do investigado, não sendo possível concluir que o ruído captado pela gravação é efetivamente disparo de arma de fogo”. Este despacho foi assinado pela promotora substituta, Letícia Vinotti da Silva, no dia 02 de agosto. O juiz da Segunda Vara da Comarca de Capinzal, Daniel Radunz, acolheu a manifestação e determinou o arquivamento do processo.