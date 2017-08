É crescente o número de focos do mosquito Aedes Aegypti em Santa Catarina. Em apenas 15 dias, 121 novos focos foram identificados no estado, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado na terça-feira, 15 de agosto. Em Concórdia o último foco, dos nove registrados neste ano, foi encontrado em junho. A situação está estabilizada, mas é necessário manter os cuidados com a prevenção.

Segundo a Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado, em 137 municípios o volume é 25% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Em Concórdia o último foco, dos nove registrados neste ano, foi encontrado em junho.

A enfermeira responsável pelo Programa de Combate à Dengue, Mara Sampaio, diz que não é motivo para descuidar da prevenção. “O essencial é manter a vigilância, se baixar a guarda acontece novamente”, destaca. Um alerta é que nesse Inverno com temperaturas mais elevadas, favorece a proliferação do mosquito. Por isso, a vigilância para evitar locais com água parada deve ser ainda maior.

Mesmo com os casos estabilizados em Concórdia, Mara Sampaio comenta que a população precisa ter mais cuidados. Nas visitas de rotina das agentes de saúde é bem comum se encontrar situações propícias para proliferação do mosquito. “A população ainda está deixando muito a desejar. Não encontramos mais larvas, mas locais para o mosquito colocar os ovos tem bastante”, enfatiza Mara.

Como prevenir

O mosquito Aedes Aegipty é o transmissor de doenças como a dengue, zika vírus e chikungunya. A melhor maneira de prevenir essas doenças é eliminando todos os pontos de água parada. Para isso, alguns cuidados básicos devem ser seguidos:

- Pneus velhos não podem ser jogados em céu aberto;

- As garrafas devem ser guardadas secas e de cabeça para baixo; - - Nunca deixe acumular água nos vasos de plantas;

- As calhas e as lajes devem estar sempre limpas e as piscinas tratadas com cloro;

- Caixas de água, poços e cisternas precisam estar bem fechados e o lixo deve ser jogado em local adequado.