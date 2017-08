Ato será às 14h no Centro Comunitário do Bairro Imigrantes.

Abertura do Interbairros será no dia dois de setembro

O Centro Comunitário do Bairro Imigrantes será sede da abertura da 23ª Olimpíada Interbairros que está marcada para o dia 02 de setembro, às 14h.

A participação dos atletas no evento contará pontos na classificação geral sendo cinco pessoas contará 10 pontos e mais um ponto por pessoa até completar 10 pessoas.

Neste ano a Interbairros contará com a participação de 123 equipes distribuídas entre as modalidades de Bocha Rafa Vollo, Bolão 23, Canastra, Truco, Três Sete, Dominó, Sinuca e Xadrez. O evento é organizado pela União Municipal das Associações de Moradores de Concórdia (UMAMC) em parceria com a Fundação Municipal de Esportes (FMEC).

A modalidade da Canastra será realizada logo após a abertura. Os jogos serão disputados nos naipes masculino e feminino. Cada Associação teve a oportunidade de inscrever equipes compostas por três duplas, devendo, entretanto, jogar todas as partidas com no mínimo duas duplas, sob pena de WO. Para uma equipe ser declarada vencedora de um confronto deverá vencer, no mínimo, com duas duplas.

Para efeito de contagem de pontos, os valores serão os seguintes:

a) Primeira Batida 200 Pontos;

b) Segunda Batida (final) 100 Pontos;

c) Canastra Limpa 200 Pontos;

d) Canastra Suja 100 Pontos;

e) Valor das cartas 10 Pontos.

Os casos omissos ao presente Regulamento Técnico serão resolvidos pelo Coordenador da modalidade ou pela Coordenação Geral da UMAMC e Fundação Municipal de Esportes.

Essas e outras regras estão no regulamento de cada modalidade.

(Fonte: Andrieli Trindade/Ascom/Umamc).

Confira a programação:

ABERTURA 02.09.17 BAIRRO IMIGRANTES 14 HS

CANASTRA MASC. E FEM. 02.09.17 BAIRRO IMIGRANTES 14H30MIN

XADREZ MASC. E FEM. 09.09.17 ESTADIO MUNICIPAL CLUBE DE XADREZ 13H30MIM

DOMINO MASC. E FEM. 23.09.17 BAIRRO CATARINA FONTANA 14HS

TRES SETE MASC. E FEM. 30.09.17 BAIRRO NATUREZA 14 HS

TRUCO MASC. E FEM. 14.10.17 BAIRRO NAZARE 14 HS

SINUCA MASC. E FEM. 27.10.17 ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS 19 HS

BOLÃO MASC. 15.09.17 e dia 22.09.17 ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS 19 HS