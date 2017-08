Ângelo Ary Biezus faturou o título no masculino e o Nações, no feminino.

A 15ª Taça Santa Rita de Futsal, no seu segundo dia de competição, envolveu nesta quarta-feira, os participantes da categoria Sub-11, masculino e feminino. Com o ginásio junto a Escola Básica Municipal Santa Rita acolhendo um bom público foram definidos os campeões no meio tarde. A Escola Básica Municipal Angelo Ary Biezus, de Linha São Paulo, venceu na categoria masculino e a Escola Básica das Nações, no feminino. No quadro abaixo as demais colocações.

Sub 11 - Masculino



1º Escola Básica Municipal Angelo Ary Biezus

2º Escola Básica Municipal Santa Rita

3º Escola Básica Municipal Giuseppe Sette



Sub 11 - Feminino



1º Escola Básica das Nações

2º Colégio CEM

3º Escola Básica Municipal Melvin Jones