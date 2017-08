Handebol feminino de Concórdia encara as atuais campeãs da Liga

A equipe de handebol feminino da AAU - UnC Concórdia terá nesta quinta-feira, dia 17, uma tarefa difícil. enfrentar a atual campeã da Liga Nacional, o Pinheiros (SP), na casa das adversárias. O jogo vai ser na Capital Paulista, a partir das 20h30.

Esse será o segundo compromisso da equipe comandada por Alexandre Schneider na Liga 2017, e o técnico espera um jogo difícil, principalmente pela falta de ritmo de jogo que a equipe concordiense pode vir a apresentar.

Por outro lado, técnico Alex Aprile alerta para a importância de não perder pontos em casa contra Concórdia. "A expectativa é de um jogo muito complicado por se tratar de uma equipe muito tradicional, que vem fazendo as finais nos últimos anos, e também por ser uma competição de turno único. Se no primeiro jogo, que é em casa, a gente perder pontos, podemos nos complicar no restante da competição. Toda atenção é pouca, o campeonato não permite erros, e a gente já começa em um jogo complicadíssimo", declarou.

Das equipes que entram em quadra nesta quinta, Concórdia é a única que já estreou na atual edição da Liga. O time, que ficou na quarta colocação em 2016, realizou seu primeiro jogo no fim de julho com vitória em casa por 25 a 24 contra a Apahand/UCS/Farroupilha (RS).

"A preocupação, além claro, da equipe que vamos enfrentar, é com o nosso ritmo de jogo. Será uma partida muito difícil, pois o Pinheiros conseguiu manter sua base, joga em casa, tem um grande treinador no comando e já está em um ritmo de competição bem maior que o nosso", disse o treinador Alexandre Schneider.

Para esta partida o técnico concordiense já poderá contar com a atleta, Fernanda Wessling (foto), que já está treinando com a equipe desde a semana passada.